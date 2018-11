Andrés Caniulef sobre conflicto La Araucanía: "Este país es de ADN mapuche"

Andrés Caniulef se refirió al conflicto mapuche y a la muerte de Camilo Catrillanca, quien fue asesinado hace casi dos semanas en la Novena Región.

Frente a esto, el periodista señaló a Página 7 que "existe un contingente policial que está preparado como si estuviera enfrentando una guerrilla y no es así. Yo creo que es necesario reivindicarlos, lo hizo Pancho Saavedra en el escenario de los Copihue de Oro, y yo también tengo la posibilidad de decirlo".

"Se está atentando contra la libertad de un pueblo originario de nuestro país, se les está faltando el respeto y se está atentando contra su dignidad. No son guerrilleros, no son criminales, no somos, y el pueblo mapuche somos todos, este país es de ADN mapuche", agregó.

En esa línea, también indicó que el malestar de la sociedad chilena ha tenido grandes repercusiones en el Gobierno, que "ha tenido que enfrentar hechos y como no lo hicieron bien al principio, ahora tienen que hacerse cargo", dijo.

"Hoy hay que tratar de empatizar con el pueblo mapuche, con la gente que ha sufrido atentados, uno no puede negarse a esa realidad, pero la violencia no se combate con violencia y creo que eso es lo que está ocurriendo en La Araucanía con un comando (Jungla) que insisto, lo que hace es violentar a nuestro pueblo", concluyó.