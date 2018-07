Andrés Caniulef lucha contra la depresión: "Yo siempre me creí o quise creer que era más fuerte"

Un crudo momento atravesó durante meses el periodista Andrés Caniulef: una severa depresión lo mantuvo alejado de las pantallas de "La Mañana" de Chilevisión.

Poco antes del Festival de Viña del Mar y debido a un quiebre sentimental que le significó abandonar el lugar que compartía con su pareja, el comunicador no pudo más. "Yo siempre me creí o quise creer que era más fuerte, pero el cuerpo y la mente no son infalibles", confesó al diario La Cuarta.

"Yo creía que podía superar todo solo, pero llegué a sentirme tan vulnerable, me vi en la necesidad primero de asumir que necesitaba ayuda, y segundo, y más difícil, de pedirla", admitió, indicando que le costó lidiar con la idea de ser ayudado. "Nunca me gustó sentirme una carga y por lo mismo uno aleja a los que más quiere: la familia, los amigos, tu propia jefa, tus compañeros de trabajo, con suerte y ayuda del destino te guían", explicó.

Además, reveló que sus compañeros de trabajo fueron muy importantes en su sanación y que incluso, durante comerciales, tuvo una crisis de pánico. "Uno escucha sobre las crisis de pánico, pero nadie puede entenderlo hasta que lo vive. Es un lado tan oscuro y a veces perverso, no te deja avanzar, no vives, así de terrible puede ser. Yo sentí que dejé de disfrutar y eso es la escénica de la vida, si no la disfrutas te cuestionas si vale la pena seguir", expresó.

"No creí que pudiera hablar de esto, pero lo hago porque sé que es una enfermedad que crece, es una lamentable consecuencia de la vorágine actual", añadió Caniulef, que aún no tiene fecha de regreso.