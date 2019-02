Andrea Tessa y problemas en shows de Luis Miguel: 'Algo debe estar pasando en su vida'

A pocos días de iniciarse una nueva edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, Andrea Tessa comentó en el programa Ciudadano ADN la evolución que ha tenido el certamen en los últimos años.

"El festival de hoy no es particularmente de mi gusto. De hoy no me refiero al de ahora si no a nivel general. Hay un tema con el horario que me sigue molestando, con esto de partir a las 22.30 o 23.00 horas y que termine a las 03.00. Es lamentable que haya artistas que salgan a cantar a las 02.30 como me pasó a mí con Peter Cetera. Es triste que se lo pierda gente que se queda dormida", señaló la cantante.

En esta misma línea, comentó sobre si algún artista le llama la atención en este festival. "Particularmente, y con todo respeto, poco. Los Backstreet Boys son un poquito más de música, tienen que ver con una época de mi vida, pero no me identifico particularmente con los artistas que vienen, pero eso da lo mismo, con quien se identifique el público está bien", puntualizó.

Sobre el homenaje que se le hará a Lucho Gatica, la cantante apuntó que "en el festival, los homenajes salen siempre mal, ojalá que esta vez sea algo bonito, de buen gusto, porque el homenaje a Miguel Bose con ese collage fue un triste recuerdo".

Por otra parte, Luis Miguel ya llegó a nuestro país para presentarse el 19,20,22 y 23 de febrero en el Movistar Arena. Tessa, quien lo entrevisto en varias ocasiones en los 80', reveló su experiencia con él y comentó el tenso momento que vive.

"Yo lamento mucho todo lo que ha pasado, yo he leído por las noticias de los recitales que no ha podido terminar de buena manera, que llega muy tarde. Me da mucha pena eso, porque siento que él es un tipo tan talentoso que algo debe estar pasando en su vida para que esto ocurra. Yo creo que él está bien cantando, probablemente pasó una mala racha personal como todo el mundo, y esto de tener concierto tras concierto te pasa la cuenta, creo yo", concluyó.