Andrea Dellacasa y su partida de Chile: "Me fui escapando de la soledad"

Andrea Dellacasa fue invitada al late de Julio César Rodríguez y reveló los verdaderos motivos de su partida de Chile.



"Me fui escapando de la soledad, por eso me fui. Llegué a un momento de mi vida que dije 'mira la edad que tengo; para atrás una carrera fantástica, que doy siempre gracias a este país maravilloso, pero a nivel emocional yo estaba sola hace seis años'".



"No construí nada a nivel emocional, estaba cada día más sola. No hubo nada que me arraigara", agregó la trasandina radicada en Ibiza.



Por último, señaló que durante su tiempo de soltería los hombres no le hablaban. "No sé qué pasó. Acá en Chile los hombres no se acercan o no se acercaban. No he tenido la posibilidad de encontrarme con alguien interesante, de conocer a la Andrea que no se maquilla. No me crucé con nadie", concluyó.