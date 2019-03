Anders Colsefni, exvocalista original de Slipknot, aseguró que jamás se volverá a unir a la banda

Hace algunas semanas, Slipknot anunció la salida de su percusionista Chris Fehn a causa de una disputa económica, lo que provocó que sus fanáticos comenzaran a especular sobre el regreso de un exmiembro de la banda.

Es más, la semana pasada un fan le tuiteó a Corey Taylor la sugerencia de que incluyeran de nuevo al exvocalista original de la banda, Anders Colsefni, a lo que el cantante actual respondió: "'Mierda', me encantaría eso".

Sin embargo, Colsefni decidió aclarar las dudas a través de una publicación en Facebook en la que insiste que no está en sus planes volver a la agrupación de metal alternativo que formó en 1995.

"Voy a eliminar las incómodas conversaciones que Slipknot podría tener sobre mí y sobre la falta de respuesta de la banda diciendo: NO me volveré a unir a Slipknot. Ciertamente no es por la animosidad que tengo, simplemente ya no conozco a esos tipos", comenzó escribiendo.

"He pasado los últimos 27 años (a través de todas y cada una de las bandas) trabajando en la construcción de concreto para apoyar a mi familia, pero aún así le doy tiempo a mi 'Trabajo Real' jajaja", agregó Anders.

El músico comentó que después de enfrentar muchos años de "bandas y matrimonios fallidos", finalmente se estableció en un trabajo que le permite retirarse y mantener a su familia.

"Por mucho que haya soñado con volver a unirse a mi creación (¡cállate, ahora sé que es una banda diferente!) ¡Ya no es un sueño suficiente para arriesgarme a quedarme sin hogar cuando termine la gira! ( Chris Fehn, percusionista de Slipknot, es expulsado tras denunciar a la banda por temas económicos ) ", sostuvo.

Sin embargo, aclaró a los fans que su banda Painface aún permance activa "detrás de escena", y que esperen algo nuevo en algun momento de este año.