Anciano de 99 años camina 9,6 kilómetros diarios para visitar a su esposa hospitalizada

Un anciano estadounidense de 99 años capturó la atención de las redes sociales en todo el mundo porque camina diariamente 9,6 kilómetros para visitar a su esposa desde hace 55 años que está hospitalizada por un tumor cerebral hace casi una década.

Luther Younger fue soldado y combatió en la guerra de Corea. Su esposa Waverlee fue diagnosticada hace nueve años de su enfermedad, y desde ese entonces reside en el hospital.

El anciano se ha convertido en una celebridad local, y vecinos constantemente le ofrecen llevarlo en sus vehículos. Sin embargo, Luther prefiere caminar señalando que le permite reflexionar, e incluso de repente trota y se pone a hacer flexiones de brazos solo para demostrarle a otros que puede hacerlo: "La gente me dice que actúe acorde a mi edad. Tienen envidia porque no tomo y no fumo porque no hace bien. No estaría acá si fuese así".