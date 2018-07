Anciana de 100 años aseguró que la cerveza es el secreto de la longevidad

Una anciana británica celebró sus 100 años y pidió a su familia de regalo dos cosas: Una lata de cerveza y un paquete de galletitas rellenas con crema.

Se trata de Eilenn Maher, quien vive en un hogar de ancianos de la ciudad de Blackpool, al noreste de Inglaterra, quien aseguró que ambos alimentos le han permitido alcanzar esa edad con tanta vitalidad.

La administradora de la residencia, Elaine Wirght, comentó a The Huffington Post que la mujer nunca dejó de beber, y que eso la mantuvo feliz. "Siempre tenemos un suministro de cerveza sólo para Eileen. Adora su Stella", detalló.

La abuela quedó viuda en 2015 y durante la semana recibió un telegrama de la reina Isabel II. "No esperaba una fiesta para mi cumpleaños, pero esto es encantador, sobre todo que me canten. No duermo bien pero seguro que lo haré esta noche", confesó.