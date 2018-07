Anciana asesinó a su esposo por consumir pornografía en Arkansas

Una anciana de 69 años se autodenunció a la policía tras asesinar a su marido por comprar videos de pornografía en el condado de Jefferson, Arkansas.

La mujer, identificada como Patricia Hill, llamó al número de emergencias donde confesó que le había disparado a su esposo y se sentó a esperar su arresto.

Una vez en la casa, la policía descubrió el cuerpo de Frank Hill de 65 años en el cuarto de herramientas, según relató el Daily Mail.





Según la propia confesión de la mujer, ella asesinó a su marido porque le había advertido que no adquiriera más pornografía, pero él no le hizo caso. Hasta la fecha no habían antecedentes de discusiones violentas dentro del matrimonio.

La anciana había cancelado la orden de videos para adultos hecha por su esposo a su servicio de televisión. Sin embargo, Frank insistió y reactivó la orden, lo que desató la furia de Patricia.

La mujer tomó su pistola calibre 0.22 y le disparó dos veces, una vez en la cabeza y otra en la pierna. El hombre murió en el lugar producto de las heridas.