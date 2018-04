Análisis de Wrestlemania: Ronda fue la gran ganadora y el evento principal no estuvo a la altura

David Muñoz, Kevin Felgueras y Alberto Stephens, ADN

Horas han pasado desde Wrestlemania 34, evento que tuvo muchas sorpresas y un final no acorde a la magnitud de la WWE.

Tal como lo hicimos durante toda la semana, con la previa de WM, ahora vamos con el análisis posterior de lo que sucedió en New Orleans.

Batalla real André El Gigante:

David: A pesar de que había apostado por la victoria de Aiden English, curiosamente fue el primer eliminado. Decisión rara, pensando que luego presentó a Rusev con un amplio respaldo de los fans. Sobre el combate, mencionar que estuvo normal y dentro de lo que se esperaba, con un final sorpresivo, aunque algo confuso por cómo fue el ingreso de Bray Wyatt para ayudar a Woken Matt Hardy.

Kevin: Se entiende que con un pelotón de gente, es complicado tener una gran lucha. Pero a ratos, incluso estuvo lenta y aburrida. Tener tantos luchadores en el ring no es sinónimo de lo que el universo quiere ver. Pero, las cosas mejoraron y el final fue la primera gran sorpresa del evento. Bray y el ganador Matt Hardy en una unión inesperada. Buen remate de una lucha que no iba para ningún lado.

Alberto: Se dio la lógica con el triunfo de Woken, ayudado por su nuevo aliado Bray Wyatt. Con la vuelta de Brother Nero, se puede transformar en una de las facciones más poderosas de la WWE. La lucha de Hardy con Wyatt hace unas semanas, el "Ultimate Deletion", fue clave para este desarrollo.





Batalla real femenina:

David: Uno de los pocos errores del evento, puesto que la rivalidad entre Bayley y Sasha hacía pensar que sería la base del desarrollo y posterior desenlace del combate. Sin embargo, la victoria de Naomi no suma mucho a estas alturas y deja otra vez con poco de qué reclamar entre Banks y la ex campeona femenina.

Kevin: Pasó lo lógico y no hubo mayor sorpresa... hasta que vino la (no) sorpresa de la noche. ¿Naomi? ¿En serio? En vez de aprovechar un buen feudo entre Sasha y Bayley. Bueno, la historia continúa y Naomi será la primera ganadora y... nada más.

Alberto: Lo de Naomi fue una sorpresa mayúscula, considerando que las favoritas eran Bayley y Sasha. Precisamente entre ellas tres se decidió el combate, y habrá que ver cómo sigue la historia de las exmejores amigas, pues Bayley eliminó a Banks.

Título Crucero:

David: Lucha muy lejos de lo ofrecido el año pasado entre Aries y Neville, pero que de todas formas no desentonó sobre el ring, a pesar de que el público no tuvo mucho interés en lo que iba ocurriendo. Apostaba en un run más importante para Mustafa Ali, considerando las victorias que había tenido, pero el final a favor de Alexander quedó bien.

Kevin: Lucha digna del kickoff. Sin mayor relevancia en una división que está en las sombras. Partió lenta, con algunas dudas sobre todo de Ali en el ring, pero luego se vio lo que es clásico de los cruceros: las acrobacias. Gana Alexander casi con lagrimas en los ojos. Insisto, digna de kickoff. Nada más.

Alberto: No fue al nivel de la que presentaron Neville ante Austin Aries el año pasado, pero de todos modos no fue una mala pelea. Alexander tenía un poco más nombre que Ali, y creo que por ahí pasa la decisión para seguir reviviendo la división.





Título Intercontinental:

David: Personalmente la mejor pelea de la jornada, dejando al público metidísimo en WrestleMania. Gran desarrollo y con un Rollins inspirado, mientras que Balor también jugó con la posibilidad de llevarse el triunfo. The Miz sigue en alza como uno de los mejores personajes de la empresa, pero el triunfo es merecido para el ex Shield que fue el MVP personalmente del evento.

Kevin: Excelente puntapié inicial del evento. Una lucha que no deja con gusto a poco. Rica en técnica y ágil en términos de movimientos y descansos. No comparable a otras triple amenazas de la historia de Wrestlemania, pero sí un buen comienzo y buen bálsamo tras un kickoff paupérrimo. En el resultado, algo predecible, pero favorable que Seth Rollins tome nuevamente un título.

Alberto: Una de las peleas de la noche. The Miz es un crack y siempre lo fue como campeón intercontinental, Bálor aportó lo suyo y Rollins se robó el show con sus movidas aéreas. Merecida victoria del ex “Shield”, un premio a todo lo que vivió en el último tiempo. De paso, consiguió el Grand Slam en la WWE.

Título femenino de Smackdown:

David: Otro combate excelente, aunque algo empañado por la victoria de la hija de Ric Flair, pues era el momento de la japonesa, para así continuar con su hegemonía de poder. El post match emotivo no tuvo mucha coherencia con lo que se armó previamente, a pesar de ser respaldado. Gran batalla aunque con un mal resultado.

Kevin: Sencillamente espectacular. Si no es la mejor lucha de mujeres en la historia de Wrestlemania, está en el top 3. Ambas demostraron un nivel impresionante y Charlotte como ya nos tiene acostumbrados a mostrar un poco más... a mover la línea de lo que se espera de la división femenina. Asuka hizo una excelente batalla y el final es, quizás, EL momento Wrestlemania del año.

Alberto: Era muy difícil que Charlotte contra Asuka decepcionara, y así fue. Lucha de muchas emociones, movimientos impecables y una de las grandes sorpresas en la historia con el triunfo de la actual campeona, quien cortó la racha de la japonesa. Charlotte está un escalón más arriba que el resto en lo que a las luchadoras se refiere, y lo sigue demostrando.





Título USA:

David: A diferencia de la pelea anterior, caía de cajón la victoria de Jinder Mahal, tanto por su personaje como la necesidad de que alguno de los cuatro tuviese el título. Ni Orton ni Roode ni Rusev (que había amenazado con irse) tenían sentido que se llevaran el triunfo, a diferencia del árabe que puede tener una corrida interesante, más siendo el odio del público en su contra.

Kevin: Una lucha deslucida pensando en lo que vimos minutos antes. Una "cuatro esquinas" que deja muchísimo que desear, con muy poco de novedoso y en ocasiones lenta y predecible. El resultado va de la mano con la intención de Vince de seguir haciendo crecer el negocio en la India (y justifica la derrota de Ali en los cruceros)... pero Rusev, no sé cuánto más aguante sin título, pensando que está en el top 5 de los que más vende en la empresa.

Alberto: Buena pelea de cuatro esquinas, con otro resultado que estaba en los planes de muy pocos. Mahal aprovechó la distracción para hacerle la cuenta a Rusev, en lo que fue un punto negativo del combate. Es bien impredecible quién será su retador principal, y eso puede ser una situación a favor para armar una buena historia.

Pelea mixta:

David: Una de las grandes sorpresas, puesto que las esperanzas en cuanto al desarrollo eran muy pocas, pero hubo entretenimiento puro sobre el ring. Salvo un par de malas ejecuciones, Ronda Rousey demostró que puede acoplarse al estilo WWE. Divertida batalla por donde se le mire.

Kevin: Una de las mejores de la noche. No solo marca el debut de Ronda, sino que da cuenta por qué HHH tiene a cargo el negocio. De principio a fin, incluyendo las entradas, fue entretenida, dinámica e incluso cómica. Hubo agresiones cruzadas y no se vio mal, forzado y menos algo criticable. Funcionó perfecto el rol de Stephanie y a pesar de algunos errores en los movimientos de Ronda, fue un agrado.

Alberto: Para mí, el combate de la noche. Mucha nostalgia viendo a Kurt Angle y Triple H en el ring, mostrando que siguen vigentes. Stephanie también aportó, pero lo mejor fue el debut de Ronda Rousey: se robó la jornada y fue, sin dudas, la gran ganadora de Wrestlemania con su poder, presencia y capacidad atlética.





Títulos en pareja de Smackdown:

David: Una de las decepciones, por lo que podían dar todos. The Bludgeon Brothers tuvieron demasiada exposición a diferencia de los otros equipos, que entre sí habían dado muy buenos combates. En un par de semanas más nadie recordará esta pelea.

Kevin: Una de las decepciones. Es por todos conocidos que la división en parejas requiere de un fuerte movimiento para surgir como algo atractivo, pero esta lucha no tuvo mayor relevancia. La apuesta obvia eran los dos monstruos, y era tan obvia que no podía ser verdad. Lo fue y The New Day pasa un nuevo Wrestlemania sin brillar.

Alberto: Pelea corta, intensa y que volvió a mostrar la superioridad de Los Bludgeon Brothers sobre Los Usos y New Day. Luke Harper y Erick Rowan salieron con los títulos de New Orleans, algo que se esperaba por cómo se desarrolló la historia.

Undertaker vs John Cena:

David: Por todos lados se han visto quejas sobre lo vivido acá, pero es una suerte de lavado al maltrato que ha tenido el legado del "Hombre Muerto" tras las caídas ante Lesnar y Reigns en WrestleMania. Un squash básicamente que dejó a todos los presentes contentos y duró lo justo y necesario. Poco de qué quejarse aunque ojalá este sea el adiós definitivo de Mark Callaway.

Kevin: Y hubo pelea. Se agradece, por cierto, ver volver al "Enterrador". Se agradece que el "show" previo se lo hayan dejado solo a Cena y a un Elías que quedó relegado a eso. Obviamente fue una entrada espectacular y una pelea breve. Puede decirse que uno queda con gusto a poco, viendo a un Taker rápido y rememorando parte de sus clásicos, pero para volver estuvo bien. Lo único: esta NO puede ser su última batalla.

Alberto: Lejos, pero lejos uno de los mejores momentos del evento. Se guardaron la carta del "Enterrador" hasta el final y les salió a la perfección, pues el recibimiento fue espectacular. La lucha duró menos de tres minutos, fue una paliza del "Hombre Muerto" quien merecía retirarse así en su patio.





Pelea en parejas de Smackdown:

David: Una alegría notable ver al American Dragon en plena forma y robándose el desarrollo de la pelea. Lo mejor de lo ocurrido es que hay esperanzas de verlo pelear por cosas más importantes en un tiempo.

Kevin: Emocionante por Bryan, pero no mucho más. Creo que la historia de rivalidad de estos 4 no podía terminar simplemente en una derrota de Owens y Zayn. Fue una buena lucha, pero quizás esperaba un remate distinto. Abrir la historia. Ahora lo lógico es que los dos "amigos" se enfrenten para ver quién se queda en la marca.

Alberto: Todos nos emocionamos con la vuelta de Daniel Bryan, quien nos recordó por qué fue uno de los mejores luchadores hace algunos años. Shane McMahon también impactó con un costa a costa de película, mientras que Kevin Owens y Sami Zayn siguieron con lo suyo: demostrando que son de los pocos heels que tiene la empresa y haciendo un trabajo impecable en el ring.

Título femenino de RAW:

David: Una suerte de squash disfrazada de pelea formal, con una victoria merecida para Jax, aunque el reinado de Bliss y su personaje eran de lo mejor en la división femenina. Ojalá no quede la segunda en el limbo.

Kevin: Otra de las peleas que sonaba como predecible, pero que dio cuenta de un buen ingrediente. Que Alexa llevara a Mickie James hizo que en un comienzo todos creyeran que la rubia podría retener el título. La decisión de Nia de borrarla del camino hizo más entretenido un momento que hace rato se esperaba en la empresa: su primer título.

Alberto: Pese a la diferencia física, Alexa Bliss se las ingenió para atacar a Nia Jax con movidas aéreas, patadas y un DDT que casi logra la cuenta de tres. Sin embargo, la fuerza de la samoana fue mucho para la rubia. Personalmente, me alegró lo de Jax por lo mucho que ha mejorado en el último tiempo.

Título WWE:

David: Sensaciones encontradas con lo ocurrido, pensando que se esperaba una verdadera joya de pelea, que no ocurrió ante los momentos cansinos que se vieron, y con la victoria del campeón. Sin embargo, el heel turn del japonés es un buen cambio para él, que salvo el run con el Royal Rumble no ha tenido un paso positivo en WWE, teniendo combates promedios y con ausencia de personalidad. Apuesto por una rivalidad entre ambos y con mejores peleas.

Kevin: Cuando las expectativas son tan altas, la caída es más grande. La pelea soñada, tuvo más sueño que pelea. La técnica es innegable, pero queda en segundo plano ante otros combates de ambos luchadores. El final (Nakamura a heel) le dio el sabor que no tuvo en el ring. Esperaba mucho más.

Alberto: Lucha de momentos, un poco lenta y que nos dejó con un sabor amargo porque sabemos que AJ Styles y Shinsuke Nakamura pueden dar muchísimo más. Lo positivo es que, con el ataque posterior del japonés, queda la puerta abierta para que tengan una rivalidad de lujo y muchos más combates entre sí.





Títulos en pareja de RAW:

David: Otra decepción, ya que se pudo haber jugado con la integración de Elias o la incorporación de Alexa Bliss, pero finalmente fue un niño el que tomó el lugar. Se entiende lo que quiso hacer WWE con lo de demostrar que con cualquier compañero Strowman ganaría, pero deja muy mal parados a Cesaro y Sheamus, y más aún a la división en parejas.

Kevin: Lo más extraño de Wrestlemania. En lo personal me quede con las ganas de ver un buen combate y todo se redujo al pequeño Nicholas, El Niño campeón en parejas con Strowman. La sentí más como un relleno en la cartelera que una lucha para estar penúltima en este evento. Creo que si bien fue chistoso, a la larga faltó un compañero para el monstruo. Ningún rumor fue acertado y Nicholas terminó siendo toda una estrella.

Alberto: Acá se dio la situación más particular de la noche, porque nadie sabía quién iba a acompañar a Braun Strowman. Nicholas, hijo del árbitro John Cone, fue el elegido y salió con uno de los cinturones gracias al triunfo del "Monstruo entre Hombres" sobre Sheamus y Cesaro. Al comienzo de RAW, dejaron vacantes los títulos.





Título Universal:

David: Era la lucha con el resultado más predecible, pero terminó siendo una victoria inesperada del ex UFC. La pelea fue por varios momentos aburrida y replicó el esquema de los combates que antes había tenido el otrora King of the Ring 2002, pero el factor sorpresa le jugó a favor.

Kevin: Final inesperado en todo sentido. Probablemente nadie esperaba una lucha con todas las estrellas, pero llegar a aburrir a los 78 mil fanáticos fue la sorpresa. Gritos del público dieron cuenta de un main event de los más malos en los últimos años. Una pelea sin ganas, sin sentido y que Lesnar ganó para felicidad de los que odian a Roman. Y gana, una vez más, partiéndole la cabeza a su contrincante (como lo hizo con Orton), lo que ni siquiera fue favorable para la pelea. Mal final.

Alberto: De todos los main event que he visto en Wrestlemania, fue lejos el peor. La reacción del público fue clarísima: a ninguno le interesa tanto Brock Lesnar como Roman Reigns. Pelea muy física y que se llevó hasta el extremo de lo ridículo, con lanzas y F5 que estuvieron absolutamente de más y la sangre del ex "Shield" al final. La "Bestia", este lunes, renovó y se mantendrá en la WWE como campeón por un tiempo más.