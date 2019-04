Ana Tijoux sobre la violencia de género: 'Ojalá llegue el día en que no tengamos que marchar'

Es una de las artistas más importantes no sólo en el hip hop, sino que en la música nacional. Ana Tijoux vino a conversar con el Ciudadano ADN en el marco de su show conmemorativo de 22 años de carrera.

La intérprete nacional confesó estar alegre por poder celebrar su trayectoria en el país, contando que ha tenido un replanteamiento en su vida sobre celebrar "hitos".

Ella ofrecerá un concierto que la tiene de regreso en el país, debido a que vive y vivió gran parte de su vida en Francia. Su conexión con Chile la explica a través de la música. "Siempre hubo guitarra en la casa y siempre la música fue un gran aliado familiar, donde vivíamos lejos la música nos permitió, por lo menos para mí, entender Chile", dijo.

Uno de los tópicos a tratar dentro de la conversación fue el impacto del feminismo, que tuvo hace poco una multitudinaria marcha el 8 de marzo. Tijoux explicó que la masividad viene de que "una se fue formando en base a conversaciones, a malas prácticas, vivir abusos y cosas que uno anuló. Era tan normal, yo creo que todas las mujeres hemos vivido violencia con hombres".

La rapera celebró que el feminismo surgiera como un movimiento de educación colectica. Además, destacó que no es el hip hop el machista, sino que el mundo.

"Hay muchas mujeres muy machistas y hay muchos hombres feministas. Creo que la marcha del 8 fue algo muy fuerte. Estamos marchando por todas las que han matado, asesinado, abusado, violado y en la cual la justicia no ha hecho justicia. Ojalá llegue el día en que no tengamos que marchar", sentenció.

Su idea la reforzó explicando que no es sólo una cosa de estilo musical o de hombres y mujeres. "No tengo problemas con la música, yo tengo problemas con las letras. El otro día yo estaba leyendo la letra de Yuri, 'El Apagón', y no hay nada más machista que esa letra y no es reggaetón". Esto debido a la situación de abuso que cuenta el single.

Inclusive, ella detalló que "creo que por eso la palabra feminismo es importante porque es una formación permanente y no es porque tú eres mujer no replicas relaciones de poder con otros y con otras".

Otro punto que trataron en su conversación fue su anuncio de tener depresión. Ella explicó que "Chile tiene esa lógica exitista de ingenieros comerciales. Yo creo que la emocionalidad está totalmente anulada, porque acá lo que se trabaja es un tema de dinero, no un tema de emocionalidad. Es tabú decir que uno tiene pena porque eres improductivo".

Finalmente, ella decidió cerrar con palabras sobre su show de aniversario, donde contó que tendrán varias sorpresas para sorprender a sus seguidores, para luego volver a Francia y nuevamente retornar para La Cumbre.

Ella explicó esta relación con Chile como que "uno jamás puede negar de donde uno viene y lo que uno hace, eso es una construcción de quien es uno. Yo, no por decisión propia, no nací acá sino que nací allá, entonces dejó con mucha pena la marraqueta, pero vuelvo a la baguette con muchas ganas", contó entre risas.