Ana María Gazmuri: Mi padre fue uno de los articuladores para que se reconociera el triunfo del No

Ana María Gazmuri y Claudio Guzmán estuvieron en el último capítulo del Ciudadano ADN, en donde conversaron acerca de su participación en la campaña de la franja del No, a raíz de los 30 años de la realización del Plebiscito.



Al respecto, la actriz comentó que "uno vuelve a escuchar la canción y se paran los pelos, porque no es el triunfo de una campaña, es parte de un proceso de movilización, de resistencia, que empezó de mucho antes y que corona el proceso".



La artista también habló acerca de cómo fue este periodo a nivel familiar, en vista de que su padre, Renato Gazmuri, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y estaba en la otra vereda.



"Es de público conocimiento que teníamos con mi padre diferencias profundas políticas. Estábamos en sectores distintos, pasó en muchas familias (…). Provocó un quiebre importante, pero tengo que reconocer que en la noche (de los resultados del Plebiscito) me llama y me dice que ganamos, pero que no lo quieren reconocer, y fue uno de los articuladores para que eso sí ocurriera y se reconociera, y eso me hizo a pesar de que ese momento álgido me hizo mirarlo con cierto respeto, me reivindicó mi figura como padre", afirmó.