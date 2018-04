Amparo y Héctor Noguera: Es un agrado trabajar juntos

Los actores Héctor y Amparo Noguera, estuvieron en el Ciudadano ADN para contar los pormenores de su actuación en la exitosa obra teatral "El Padre" que finaliza su cuarta temporada este 21 de abril.

En ella, Noguera "padre" interpreta a "Andrés", un padre de 80 años que pierde continuamente el control del tiempo y del espacio, por lo que asegura que alguien le está escondiendo cosas, y está muy convencido que su hija "Ana" (Amparo) le oculta información importante.

Para ellos, el trabajar juntos "es bueno" y "un agrado", donde no hay mayores complicaciones, ya que al ser adultos no es muy difícil mantener una relación civilizada. Esta no es la primera vez que comparten escenarios o pantallas, ya que han trabajado juntos en producciones como "Romané".

Al ser una familia de artistas, fueron consultados sobre si alguna vez el líder de "Machos" junto a su mujer se opusieron a la decisión de sus hijos de continuar con el teatro o la música, a lo que él respondió: "¿Con qué ropa? No había por dónde prohibir".

Sin embargo, en su caso, "Tito" sí recibió los prejuicios de sus padres, y cree que esto ,tanto ahora como antes, se debe a que cree que "hay poca confianza con los hijos, en el país y los medios", lo que hace que ellos planteen "un supuesto muy injusto", comentó.

Además, afirmó que ver a sus hijos sobre un escenario "es una emoción constante. Un privilegio", agregó el actor.

"Los admiro mucho a todos", confesó.

Por su parte, Amparo respondió sobre qué pasaría si su padre falleciese, respondiendo que "no sé si es la ley de la vida, pero no hay mucho más que hacer que estar ahí y acompañar", opinó.

"El camino es bastante corto", señaló sobre las dos opciones que se tienen para ella: Cuidarlo desde el propio hogar o enviarlo a algún centro donde le den la atención necesaria.

En esa línea, cree que muchas veces los adultos mayores no quieren recibir esa ayuda, porque para ellos "es un terror de decir '¿por qué me estás ayudando? Si yo todavía puedo'", explicó la actriz.

Finalmente, ambos están realizando las últimas funciones de "El Padre", que son presentadas de miércoles a sábado el teatro de la Universidad Católica, donde prometen "llantos y risas, como la vida misma". Aparte, Héctor Noguera está realizando talleres donde ejercita la creatividad teatral.