Amparo Noguera y Mariana Di Girólamo también se suman a nueva nocturna de Canal 13

La próxima teleserie noctura de Canal 13 sigue sumando actores y actrices. Julio Milostich y Alejandra Fosalba (ExTVN) ya había sido confirmados, y ahora Amparo Noguera (ExTVN) y Mariana Di Girólamo (ExMega) abandonaron sus casas televisivas para incorporarse a la sucesora de Pacto de Sangre.

"He visto engancharse de la historia (Pacto de Sangre) a un público que no es asiduo a las teleseries, que no está acostumbrado, porque vieron una manera distinta de presentar historias. Eso me parecía atractivo, por eso quería estar en este proyecto, además me interesó mucho el personaje y la historia", dijo la exTVN Noguera.

Di Girólamo aseguró que están "proponiendo historias distintas a lo que se estaba mostrando en los últimos años, que se asemejan un poco más a lo que es una serie".

Además, el emblemático José Soza también volverá a actuar en Canal 13, pero no en la serie nocturna, sino que en la vespertina que reemplazará a "La Reina de Franklin".