Amparo Noguera sobre su despido: "Pensé que iba a recibir algún tipo de oferta"

La actriz Amparo Noguera se refirió a su despido de TVN tras 20 años en el área dramática de la señal televisiva, noticia que fue confirmada este jueves.

En conversaciones con La Tercera, realizó una dura crítica a su ahora, excanal: "No te podría decir que jamás me lo habría imaginado. Pero sí me pilló un poco de sorpresa porque pensé que iba a tener una propuesta de negociación distinta a la que había hasta ahora. Pensé que iba a recibir algún tipo de oferta".

En esa línea, agregó que esta decisión la afectó mucho, ya que ella siempre privilegió los proyectos de TVN, a pesar de tener ofertas televisivas por parte de Mega.

"El dolor que a uno le genera esto es tan grande, y me da mucha pena. Opté siempre por quedarme en TVN, teniendo posibilidades de elegir otros canales. Siempre confié en su proyecto y me da mucho pena que la crisis de TVN haya llegado hasta este lugar, y que el Área Dramática esté en esta situación de altísima fragilidad", dijo Amparo Noguera.