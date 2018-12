Amparo Noguera recibió mensajes de odio tras su salida de TVN: 'Mira cómo te llegó de vuelta'

Amparo Noguera fue despedida del área dramática de TVN hace tan solo dos semanas, producto de la crisis económica que enfrenta la señal nacional.

A tan sólo días de su salida, la actriz conversó con Revista Ya sobre su carrera, la fallida negociación que tuvo con el canal y de los mensajes que le han estado llegando en las últimas horas.

Respecto a estos últimos, Noguera señaló que "me aparecen en el teléfono esos mensajes (…) El (Marcelo) Alonso me prohíbe que los lea, dice que son cuatro pelotudos, anónimos, que lo repiten y lo repiten. Que les causa alegría mi salida. 'Mira cómo te llegó de vuelta', dice. 'Ahora te toca a ti'… ese tipo de cosas", dice, extrañada aún, porque "jamás me imaginé que iba a causar tanto odio a mi persona y tanta felicidad en los demás que a mí me hayan, comillas, despedido, como pusieron en los titulares".

En esa línea, la intérprete expresó que "jamás me imaginé que iba a causar tanto odio a mi persona y tanta felicidad en los demás que a mí me hayan, comillas, despedido, como pusieron en los titulares", agregando que "el odio yo creo que es malo venga de donde venga. No importa si yo soy de este bando o del otro. Uno apela siempre al respeto del ser humano. Y como comunicadora, yo lo tengo. Lo tengo enormemente en mi trabajo y en cada opinión que doy".

Recordemos que meses antes de su salida, Amparo Noguera protagonizó una polémica, cuando en un acto realizado en el Museo de la Memoria gritó: "No a la Paty Maldonado en Megavisión. Sí a los Alejandro Goic".

Además, respecto a su salida, Noguera confesó: "pensé que me iban a hacer una oferta súper mala y súper baja, pero que me la iban a hacer". Sin embargo, no fue así y días después se enteró que el canal no había renovado su contrato.