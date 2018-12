Amparo Noguera: 'Me he visto involucrada en situaciones de abuso de poder'

Amparo Noguera conversó con Ciudadano ADN sobre cómo ha sido el proceso de salir de TVN y comenzar con otros proyectos, con el día a día que tiene ahora y sobre cómo el abuso de poder o acoso se sufre en medios como la televisión o el teatro.

"Me han pasado hartas cosas buenas, me han llamado de series que son concretas y tengo invitaciones para otras series bien entretenidas. Ha sido bien interesante, se abren otros lugares. No te digo que estoy feliz, pero son otros lugares que uno no pensaba. Adquirí cierta libertad y es bien impresionante tenerla", comentó.

Le encanta el verano y aprovecha las tardes para hacer pilates y pasear a su perro. Explica que para realizar un buen trabajo, no solo depende de uno, sino también del círculo que lo rodea. "Es súper importante el contexto donde uno esté, el guión al que se está enfrentado, al director al que te estás enfrentando y a los 'coleguitas' que trabajan con uno".

Agregó que "si hay algo alrededor que no funciona, uno por muchas herramientas que tenga, esas herramientas no van a funcionar si los clavos que tú tienes que clavar son débiles. Puedes tener un gran martillo y el clavo se te enchueca igual".

Muchos son los casos que han salido a la luz sobre abuso de poder y acoso a la mujer. La actriz declaró que ella, dentro de sus más de 20 años de carrera, sí se ha sentido acosada.

"Sí, quizás sí lo he sentido. Tú realmente tienes que hacer un ejercicio. Como yo no he tenido ningún evento así determinante, uno dice que no, pero si tu entras a pensar, sin duda que has tenido. Hay un lenguaje que era aceptada por todos, hombres y mujeres. Las mujeres ahora reaccionamos, entonces cambió el paradigma. Sin duda me he visto involucrada en situaciones de abuso de poder, de malos tratos", dijo.

Tras su salida de TVN, Amparo quedó sin ninguna casa televisiva, pero confesó que ya le llegaron oferta de otros canales y, también, con nuevos proyectos teatrales.

"Tengo invitaciones de otros canales, esto está presente, pero no sé mucho qué voy a hacer. También en La Jauría, estará la Daniela, la Antonia Zegers".