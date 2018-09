Amiga de Mayte Rodríguez revela la razón del quiebre de la relación con Alexis Sánchez

Nuevos detalles han surgido en torno a las razones del quiebre entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez, ya que Trinidad Segura, amiga de la actriz, contó que estuvo con ella y hablaron del tema.



En diálogo con Intrusos, la surfista manifestó que no ha existido infidelidad de por medio, como se especuló en varios medios de la prensa rosa.



"La Mayte está bien, relajada, es una de mis mejores amigas y la invitamos porque toda la gente está hablando de ella, entonces se vino a despejar un poco", afirmó.



Con respecto a las razones del quiebre, Segura apuntó a que "han inventado mil cosas y es tan simple, fue la distancia. No se pudo no más".



"Las cosas no funcionaron, pero terminaron en súper buena onda. A ella le está yendo increíble y a él también, entonces no se pudo ir al otro lado del mundo", detalló, añadiendo que en su momento Rodríguez "siempre me hablaba de él y me contaba puras cosas buenas".