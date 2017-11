Amazon convertirá en serie a "El señor de los anillos"

Alegría para las y los fanáticos de la "Tierra Media". La empresa Amazon adaptará el universo creado por J.R.R. Tolkien en "El señor de los anillos". La compañía anunció la adquisición de los derechos para realizar una serie de televisión, que se planifica con varias temporadas. El proyecto será una producción de Amazon Studios junto con HarperCollins y New Line Cinema, una división de Warner Bros. Entertainment.

Del proyecto se adelanta que se basará en la época previa a "La comunidad del anillo", la primera de las tres novelas. "El señor de los anillos es un fenómeno cultural que atrapa la imaginación de generaciones de fans a través de la literatura y la gran pantalla", dice Sharon Tal Yguado, responsable de series de ficción en Amazon Studios. El comunicado de la empresa adelanta un posible spin-off de la primera producción.

La futura serie estará disponible para los clientes de Amazon Prime Video, aunque el estreno está previsto para 2020. Amazon se quedó con los derechos -por sobre Netflix o HBO- para cuando se haya terminado la exitosa "Game of Thrones". El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, pidió cambiar la estrategia, desde proyectos nicho como Transparent o Mozart in the Jungle, a títulos para el gran público.