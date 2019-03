Amaro Gómez-Pablos destapó incómoda e íntima propuesta que le hizo Miguel Bosé

Amaro Gómez-Pablos conversó de todo durante la primera emisión del programa "Podemos Hablar", que es conducido por Julián Elfenbein.

Durante el espacio, Julián le preguntó si alguna vez se le había insinuado alguien del mismo sexo, y el conductor de noticias terminó sorprendiendo con su respuesta sobre el cantante Miguel Bosé.

"Fue una cosa muy curiosa, estábamos en una discoteca, él estaba en otra mesa, se me acerca, empezamos a hablar de España, de cultura, de música. hubo muy buen rollo en la conversación", comenzó relatando Amaro.

En esa línea, añadió que "me dice 'yo estoy en el Hyatt, en la habitación 525' y en esos momentos siento que mis glúteos se aprietan, que los pelos se me erizan en el espinazo, me siento profundamente incómodo. No tengo ningún rollo con la homosexualidad pero en ese momento me sentí superado".

Tras ello, "le digo que lo que pasa es que yo no soy gay, y de repente me escucho medio desdoblado diciendo 'no descarto que el día de mañana lo pueda ser pero esta noche no lo soy'".

Finalmente, el conductor reveló la última respuesta que le dio el intérprete español. "Él me responde 'bueno, solamente quiere aclararte Amaro que a mí me gustan los hombres, no las locas'".