Álvaro Sanhueza se lanza con candidatura parlamentaria

Un nuevo periodista quiere convertirse en servidor público a través de la votación popular. Porque el exreportero de matinales Álvaro Sanhueza decidió llamar a la senadora Lily Perez y ofrecerse como candidato a diputado por Amplitud.

Según contó a Las Últimas Noticias, durante los próximos días se decidirá si su cupo correrá por la Quinta o por la Región Metropolitana. "Cuando tú solucionas temas, cuando canalizas y expones situaciones, yo creo que la gente sí confía. Eso le da credibilidad al periodismo y creo que hoy sí está siendo el cuarto poder. El rol fiscalizador de los medios y de los periodistas sí entrega credibilidad, creo yo", declaró el periodista sobre sus principales capitales a la hora de lanzarse a la política.

El ex "Mucho Gusto", al ser consultado por su inclinación, es cauto. "Voté por el no, voté por Frei, por Bachelet y por Piñera en algún momento. Yo no me caso con nadie en política", dijo, agregando que quiere ser un "diputado del pueblo" y "abarcar y hablar de aquella clase media desprotegida, con la cual me identifico. Si quedas sin pega, ¿quién vela por ti? por el hipotecario, por el colegio de tus hijos, por tu salud... Al final terminas en bancarrota porque no hay ayuda real a la clase media", confesó.