Álvaro Sanhueza: "Luis Jara incidió en mi despido del Mucho Gusto"

El periodista Álvaro Sanhueza conversó en Mentiras Verdaderas acerca de su salida del Mucho Gusto, señalando que a su juicio Luis Jara tuvo incidencia en su despido, a pesar de que no es de la idea de que por él se haya tenido que ir.



"No estoy diciendo que él haya tomado la decisión para que me despidieran. Yo pienso que a lo mejor tuvo incidencia, pero no fue el de la decisión principal, fue Pablete (Pablo Alvarado) el de la decisión. Cuando a uno lo despiden no se piden muchas explicaciones, entras en un momento de golpe, te paras y te vas", sostuvo.



Sin embargo, Sanhueza fue mucho más contundente con respecto a la figura que tiene el cantante en el matinal de Mega.



"Él es el 'Patrón de Fundo' del Mucho Gusto, decide muchas cosas. Está el producto ejecutivo y está su opinión, que no venga a decir otra cosa", expresó.