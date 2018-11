Álvaro Salas reconoció paternidad de joven de 17 años tras extenso juicio

Luego del extenso y polémico juicio de paternidad, que inclyó una serie de exámenes de ADN postivos, Álvaro Salas asumió legalmente ser el padre biológico de un joven de 17 años.

Según informó La Cuarta, el humorista reconocerá con su apellido al hijo de Soledad Rodríguez, quien lo demandó a mediados de este año.

De acuerdo a lo señalado por la mujer, "los términos legales son directamente con Aldo Duque, espero que me respeten, siempre he tenido voluntad, pero ahora no puedo", dijo.

Con esta decisión de Salas sobre la paternidad, el juicio llega a su fin luego de realizar tres pruebas de ADN, de las cuales todas fueron positivas.

Salas y Rodríguez deberán presentarse a un nuevo litigio en los Tribunales de Familia para así definir la manutención del joven.