Álvaro Henríquez repasa Fome y la música de hoy: 'El trap es más pasable que el reggaeton'

En el marco de la celebración de los 22 años de Fome, disco lanzado en 1997, Los Tres estarán tocándolo de manera íntegra el 10 y 11 de mayo en el Teatro Coliseo, y Álvaro Henríquez, su vocalista, contó en el Ciudadano ADN cómo será la celebración y cómo lo ha acompañado el legado de ese trabajo, que espera que sea recordado en los libros de historia como "un disco brillante. Un disco muy bueno".

"Yo lo encuentro increíble. Hace tanto tiempo que lo hicimos y suena como si las canciones las hubiéramos hecho ayer. Tiene una frescura ese disco", arrancó el músico, que también aportó su visión respecto a cómo se ha desenvuelto el movimiento feminista en Chile.

"Creo que está muy bien. Siempre yo apoyo a las mujeres. Creo que está un poco confuso el tema en general, está un poco difícil de entender. Por ejemplo, no puedes meter en el mismo saco a un tipo que te dice un piropo que a un violador, pero hay cosas por las que hay que luchar, como el derecho al aborto",

Actualmente, Henríquez está "haciendo canciones para el próximo disco. Tenemos la idea de comenzar a grabarlo este año, pero tomarlo con calma, tranquilos", comentó, dando detalles del proceso de producción. "Va cambiando a medida que uno va haciendo canciones y diciendo 'esta está buena, esta está mala'. Uno se pone mucho más duro con uno mismo, empiezas a elegir mejor. Empiezas a ser más exigente porque está todo el tema de no repetirse", detalló.





Frente a la pregunta de un auditor, que consultó respecto a la paradoja de que Los Tres hicieran su mejor disco en una época difícil para la banda, señaló que "yo creo que fue un rollo de salir un poco de lo que estaba pasando en esa época. Hacer el Fome fue sacarlo del contexto, de ese Chile que le escupía a los músicos", comentó.

Respecto a cómo ha cambiado su vida, luego del trasplante de hígado al que se sometió en 2018, el músico es claro. "Uno empieza a mirar la vida de otra forma, definitivamente. Es verdad lo que dicen los doctores. Es importante ver la vida desde otro ángulo. Eso estoy viviendo yo ahora".

Pero además, profundizó sobre esas nuevas luces. "Me resulta bien amable este lado de la vida, más luminoso. Es un bonito momento por el que estoy pasando, de ver que me estoy recuperando, de que está todo bien, todo está funcionando, que Los Tres tenemos una casa oficina gigante, está todo pasando y estoy muy contento por eso"

El trap, los ídolos y la política.

Además del Fome, Álvaro Henríquez también ahondó en lo que pasa por la mayoría de los oídos por estos días. "El trap es más pasable que el reggaeton, eso te podría comentar. Tiene otro rollo, tiene unas letras que son bastante divertidas y buenas, pero yo no soy fan de eso. No tengo en mi casa discos de eso o los bajo de Spotify", precisó.

Pero también habló de sus ídolos, como Roberto Parra y Robert Johnson, y de su trabajo produciendo o interpretando canciones de intérpretes importantes para él. "Es ir buscando a la gente que cantaba cuando uno era chico. Es una búsqueda un poco infantil, pero es muy bonita porque permite conectarse directamente con estos grandes músicos. Buddy es un gran compositor, Pollo (Fuentes) es un gran cantante", reflexionó.

Y añadió que "yo siento que en mi vida y en mi carrera he tocado con todos los folclóricos que me interesaban: Illapu, Los Prisioneros, que para mí también son parte del folclor, y creo que es lo importante, o Los Jaivas", explicó, además de mandarle un saludo a su amigo Jorge González.

Faltaron minutos para hablar de aspectos como la política, aunque Henríquez se definió con "el corazón está siempre en la izquierda. La derecha y sus políticas no me interesan ni me gustan".

Sobre el mandato de Michelle Bachelet, confesó que le provocó "varias sensaciones. Fue injusto como la trataron, las cosas que no pudo hacer porque tenía demasiada oposición. Pero uno quiere a la Michelle", contó.