Álvaro Henríquez: "Me trasplanté el hígado para seguir viviendo, no para seguir tomando"

El vocalista de Los Tres, Álvaro Henríquez, conversó con Revista Sábado acerca de su nueva vida, luego de ser sometido a un trasplante de hígado y su posterior proceso de recuperación.



Al respecto, el artista comentó que "necesito seguir viviendo para que mi hija (Olivia de 16 años) tenga un padre, para que Los Tres tengan más discos, salgamos de gira y seamos felices. Hay muchas cosas por hacer aún. Mi decisión fue esa y fue consciente: No me quiero morir todavía, así que no me voy a morir".



Henríquez también se refirió a sus problemas con el alcohol, aseverando que el daño hepático no se debió exclusivamente a su consumo, aunque sí hace una reflexión en torno al tema.



"Me interné y me trasplanté el hígado para seguir viviendo, no para seguir tomando", sostuvo.



Profundizando en esto, el vocalista de Los Tres consideró que “el copete es un buen compañero, pero te mata. Entonces, no se puede confiar mucho en él. No es un amigo sincero”.