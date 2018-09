Álvaro Henríquez: "Estoy poniendo todas mis energías y mis fuerzas en recuperarme"

Álvaro Henríquez conversó con ADN acerca de su recuperación tras un trasplante de hígado, señalando que "estoy poniendo todas mis energías y mis fuerzas en recuperarme" para así volver luego a componer canciones.

Sobre sus influencias en el rock nacional, el cantante comentó que "mi idea original funcionó, que era hacer todo lo posible mientras fuéramos realmente jóvenes. Nosotros prácticamente sacábamos un disco por año con Los Tres cuando estuvimos juntos, entonces trabajamos mucho, y ahora estamos viendo los frutos, lo que es muy bonito".

Acerca de volver a reunirse con la formación original de la banda, Henríquez bromeó con que se debería hacer "un concierto en la clínica... una clínica de rock. Eso es lo que estuve haciendo todo este tiempo, una clínica de rock".

"No he visto a Ángel [Parra] y a Pancho [Molina] tampoco lo he visto", comentó el cantante sobre sus excompañeros: "Son muy buenos músicos. Les deseo lo mejor".

El músico estará en la clásica peña folclórica que realiza su banda desde hace años, La Yein Fonda, que se realizará en el Multiespacio Chimkowe en Peñalolén.