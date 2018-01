Álvaro Gómez y defensa del Papa a Barros: "Me parece que es reírse de las víctimas"

Rocío Novoa, ADN

Álvaro Gómez vive un exitoso presente como "Facundo Grandinetti" en la teleserie "Si Yo Fuera Rico" y como parte del musical "Tar", pero durante su infancia tuvo que enfrentar una situación de abuso en su colegio, el San Mateo de Osorno, donde el sacerdote Juan Miguel Leturia realizó estas acciones aprovechándose de su rol de director.

En conversación con ADN.cl, el actor reflexionó respecto a la negativa que tuvo el Papa Francisco de reunirse con las víctimas más reconocidas públicamente, como las de Fernando Karadima y la Congregación Marista. "Hay una resistencia y un miedo por parte de la Iglesia a querer enfrentarse a las personas que tienen mayor discurso, están más preparadas y que finalmente son capaces de hacer ver la verdad", expresó.

Además, indicó que la acción del obispo Juan Barros le "atañe directamente" al ser parte de la ciudad, y que "mi comunidad de Osorno lucha todos los días" frente a su presencia.

"No me entra en la cabeza y no puedo llegar a entender cómo una persona como él puede estar comandando una iglesia y cómo sus superiores lo respaldan para que sea así", declaró Gómez, remarcando que la actitud del máximo representante eclesiástico en la región "habla de una soberbia tremenda".

Así, también aprovechó de responderle a Francisco por sus palabras respecto a una eventual "falta de pruebas" de las acciones del clérigo. "Aquí hay expedientes y confesiones donde efectivamente se confirmó la presencia del obispo Barros como testigo ocular de los actos de Karadima", afirmó.

"Que la autoridad máxima de la iglesia Católica salga diciendo que efectivamente no va a opinar de algo tan intangible como lo que hubo acá en Chile hasta que exista una prueba, me parece que es reírse de las víctimas", puntualizó.