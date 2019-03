Álvaro Gómez reveló detalles sobre la recta final de Pacto de Sangre

Álvaro Gómez, quien da vidas a Feliciano en Pacto de Sangre, reveló ciertos detalles que podrían ayudar a los televidentes a conocer el descenlace de la misteriosa y oscura nocturna.

En conversación con La Cuarta, el actor aseguró que de verdad "están todos locos",ya que "los protagonistas son seres humanos perturbados, muy complejos, están todos absolutamente enfermos".

Respecto a su personaje, señaló que ha sido "entretenido y desafiante" interpretarlo, y que "el matiz de este se agradece y tiene un sabor especial, ya que me hace volver a un género más realista, más naturalista y, además, es el bueno"-.

"También este es un trabajo integral entre el guión y la asesoría de la PDI, que me permite desarrollar mejor mi personaje", agregó.

Sobre lo que se aproxima en la nocturna del 13, Gómez comentó que "Pacto de sangre ha sido de un vértigo impactante desde que empezó y cada capítulo devela algo sorprendente, esa tónica no va a cambiar y ahora se viene aumentado en 4.0 para la recta final, porque se empieza a desenmarañar todo el tema".

"En el caso de Feliciano, cada vez está más cerca y se comienza a involucrar de forma emocional en el caso, se ve mucho más afectado y quebrado emocionalmente", reveló.

Finalmente, señaló al medio que luego de finalizar Pacto de Sangre ya no seguirá en el canal, y que no quiere, por lo pronto, trabajar en otros proyectos, ya que "llevo tres teleseries seguidas y ha sido bastante agotador. Y en esta teleserie la dinámica de estudio ya me era complicada, me costaba memorizar los textos y concentrarme más todavía".

Recordemos que Pacto de Sangre regresa a su horario habitual este lunes.