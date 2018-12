Álvaro Espinoza sobre su personaje en 'Pacto de Sangre': La gente aún no ve su peor cara

Álvaro Espinoza, quien da vida a Benjamín en Pacto de Sangre, señaló que los expectadores aún han visto la peor cara del temido personaje.

En conversaciones con La Cuarta, el director de la nocturna de Canal 13, Cristián Mason, comentó que "en esta segunda etapa, Benjamín se desata, Comenzamos a ver que cualquier cosa que obstaculice su camino, él es capaz de eliminarlo".

Espinoza, por su parte, aseguró que "en esta teleserie, todos los personajes viven situaciones que los ponen al límite y aunque parezca inverosímil, a medida que avanza todo empeora, continúan sucediendo cosas cada vez más terribles".

En esa línea, comentó que Benjamín aún no muestra su peor cara, agregando que "la teleserie realmente empeora. Los guionistas no sé qué se tomaron o en qué estado emocional estarán, pero la teleserie empeora y es por lejos peor de lo que hemos visto hasta ahora…".

Por otro lado, se refirió a la escena de la muerte de Karina, donde su personaje la droga para matarla y lo hace pasar por un suicidio, manifestando que al "momento de leer la escena, me pasa lo mismo que a la gente cuando las ve: me da pena, me asquea un poco… la única diferencia es que tengo que enfrentarme a esos sentimientos desde otro lugar y no es fácil, porque es estar días y días juntando odio y terror, y eso es súper agotador".

Sobre las grabaciones indicó que "en mi caso hacer un personaje exento de emociones, en una situación así, era bien complejo porque la entrega de la Antonia (Giesen) fue total. Se pegó una escena magistral y el esfuerzo máximo como actor era no entrar en ese túnel emocional con ella y mantener el rol del psicópata, pero se facilita mucho el trabajo porque el elenco es tremendo, entonces las cosas realmente suceden".