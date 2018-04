El escritor Álvaro Bisama fue el más reciente invitado a Entrelíneas, donde conversó con Francisco Mouat y Marcela Aguilar acerca de la cultura pop chilena como por ejemplo las rutinas de Daniel Alcaíno en Vértigo:

"Me interesa mucho lo que hace Yerko. La rutina me interesa fundamentalmente porque es una cuestión intolerable e insoportable, en el sentido que en un país donde el humor y la cultura política está llena de buenismo, este humor contradictorio, agresivo y violento cumple una función", señaló Bisama. "Es hiper sexualizado, es hiper fascista, es hiper progresista, entonces es una fotografía de un paisaje mental que no teníamos"