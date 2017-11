Álvaro Ballero revela que está teniendo una dura lucha contra la ceguera

El ex chico reality, Álvaro Ballero, sorprendió a todo el país al revelar en una entrevista que padece de un grave problema de salud hace algunos años.

Se trata de la pérdida de la visión, provocada por una malformación en la córnea que lo llevó a tener sólo el 10% de visión en el ojo derecho y un 30% en el izquierdo.

En entrevista con diario La Cuarta, Ballero contó que "tengo Queratocono, que es una deformación de la córnea, que hace que sea irregular y que tome una forma progresiva de cono. Uno ve borroso de lejos y también de cerca".

En esa misma línea, agregó: "Partió a los 25 años. Es una enfermedad principalmente de hombres y te lleva a la ceguera. La córnea se va desgastando, en algunos casos se detiene y en otros avanza más".

La única solución efectiva para tratar un problema de esta magnitud era el trasplante de córnea, aunque hace algunos años aparecieron dos nuevas cirugías que algo podían ayudar. Pese a esto, ninguna de estas le sirvió debido a la delgadez de su córnea.

Ante esto, Ballero tuvo que comprarse unos lentes semirígidos llamados esclerales. "Me corrigió de un 10 por ciento en el ojo derecho a un 90% y en el izquierdo de un 30% a un 100%”, aseguró.

Tras comenzar a usar estos lentes, el ex Protagonistas de la Fama ha notado un cambio evidente. "No me veía las canas, las arrugas y lo mal afeitado que quedaba cuando no tenía los contactos puestos. Es milagroso lo que estos lentes hicieron con mi vista", cerró.