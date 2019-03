Alumno de la Universidad de Chile lidera red de apoyo a portadores de VIH en la institución

Matías Marín, estudiante de periodismo del Instituto e Comunicaciones e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, fue diagnosticado como VIH positivo en abril del 2018 en una jornada de test rápido de su casa de estudio. Una realidad que afecta a varias personas a nivel país ante las cifras de aumento de la infección.

A través del portal UChile, se realizó una entrevista al estudiante para que contara su historia y cómo desde su diagnóstico ha comenzado a encabezar una serie de iniciativas contra el VIH en la casa de estudios.

Marín cuenta que "cuando me dieron el primer diagnóstico yo pensé que me iba a morir. Me quedé en shock. Pasé yo creo como una semana en que no lo creía, pensaba que no era verdad, que me iban a llamar en algún momento para decirme que era una broma".

Si bien este fue el primer diagnóstico, cuando se enfrentó al resultado de confirmación dijo haber ido "entregado, ya sabía que iba a dar positivo". Sin embargo, detalló que uno de los principales motivos para enfrentar de mejor manera el proceso fue la contención y apoyo de sus cercanos.

Ante esto, junto a dos amigos, deciden tomar cartas en el asunto, como él cuenta "ya no había excusas, tenemos que hacer algo”. Es así como hicieron actividades conjuntas con el centro de alumnos para luego crear el Circulo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVVIH).

Hoy en día el grupo encabeza diversas actividades para informar al cuerpo estudiantil, (tanto nuevos como antiguos) de su casa de estudio, dando apoyo y respondiendo a las dudas propuestas. Marín explica que "soy un privilegiado de estar en una universidad donde tener VIH no significó exclusión".

Tratando de entender el motivo de fondo tras el alza del VIH en el país, el joven cree que "hay un problema que es la falta de educación sexual, eso es innegable, eso es lo que nos tiene mal, y cada año la cifra aumenta, y hay una población que no sabe que tiene VIH porque nunca se han hecho el test. La falta de educación es transversal a la sociedad".