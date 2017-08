Un fuerte debate sobre el sexismo se generó en Estados Unidos, luego de que un colegio le prohibiera a una alumna ir vestida a su manera.

Remy Altuna, quien asiste a Beaumont High School en California, decidió ir sin sostén, encontrando una dura respuesta de su directora.

La autoridad le pidió que se tapara para no "distraer" a los profesores, lo que provocó el repudio de la estudiante, quien en redes sociales generó una intensa discusión.

BHS is so out of line. Now they want to dress code you for not wearing a bra. My underwear is none of there business. pic.twitter.com/HgocMryaGB