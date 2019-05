All Elite Wrestling llegó a acuerdo con TNT para ser televisado semanalmente

La nueva empresa de lucha libre, All Elite Wrestling, llegó a un acuerdo con TNT para tener un show televisado semanalmente a partir de octubre.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente, Cody Rhodes, quien declaró la alianza con grupo Turner y les dará un espacio en TNT Drama.

Sin embargo, la noticia no quedó ahí y es que a través de un video aprovecho de notificar a los fanáticos que su evento debut podrá ser visto en todo el mundo por diversas plataformas. El primer fullshow de AEW será Doble Or Nothing el 25 de mayo.

La nueva compañía de wrestling aparece como principal competencia para WWE y dentro de su roster hay reconocidos luchadores como son: Kenny Omega, Young Bucks, Pentagon Jr., Fénix, Chris Jericho, Adam Page, Pac, Britt Baker, Bea Presley y muchos más.