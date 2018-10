Alison Mandel sobre "Guatón Salinas": No volvería a trabajar con él

En el último capítulo emitido de La Divina Comida los invitados fueron Maitén Montenegro, Patricio Achurra, Andrés Alamparte y Alison Mandel.

Fue esta última quien habló sobre su paso por El Club de la Comedia, espacio en el que participó durante cuatro años.

Durante la primera velada, la comediante contó que realizó cuatro castings antes de entrar al programa y, luego, después de estar desde 2010 hasta el 2014, decidió retirarse sin revelar los motivos, hasta ahora.

Según confesó, salió del estelar de comedia "porque lo empecé a pasar mal. No compartí los mismos códigos de amistad con algunos compañeros", dijo.

En esa línea, agregó que "no le tengo rencor a nadie pero no me justaría volver a trabajar con algunos". Tras esto, uno de los invitados le insistió a la humorista que revelara el nombre de esta persona, a lo que Alison respondió: "Posiblemente no volvería a trabajar con el 'Guatón' Salinas", aclarando que "con el resto mil veces".

Sin embargo, la triunfadora del Festival de Viña confesó que "quizás no terminamos bien, pero fue una gran escuela".