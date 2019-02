Alicia Keys y James Corden se burlaron de 'Shallow', la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper

Alicia Keys fue la invitada al programa de James Corden de esta semana, donde juntos protagonizaron un momento musical que, probablemente, se vuelva viral.

La cantante estadounidense, que presentará la ceremonia de los Grammys este domingo, tocó el piano y cantó una versión muy personalizada y superficial de "Shallow", la alabada canción de A Star is Born.



Alicia Keys y James Corden jugaron a ser Lady Gaga y Bradley Cooper, cambiando la letra original del tema, reflejando que la intérprete de "Falling" se está preparando para presentar la gala de los Grammy.

Recordemos que "Shallow" está nominada a cuatro premios Grammy: Record Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Duo/Group Performance y Best Song Written For Visual Media.