Alfredo Ugarte entregó tips infalibles para enfrentar a las arañas de rincón

Alfredo Ugarte, entomólogo, y más conocido como "bichólogo", conversó con Ciudadano ADN sobre cómo en esta época de año aumenta la cantidad de arañas, polillas, baratas, entre otros invertebrados, los cuales perjudican a las personas y al hogar.

"Aumentan con los días largos, con el calor y humedad. Con este clima, es época de reproducción para ellos", comentó.

Las arañas de rincón son las que, en estas fechas, más entran a las casas. Les gusta buscar lugares solos y oscuros, con polvo y telarañas ya que no les gusta la luz. El aumento de estas se debe a que, como es tiempo de reproducción y gastan energía, salen a cazar más comida.

De acuerdo a esto, el profesional recomendó que "hay que molestar a la araña, idealmente con la aspiradora. Siempre se recomienda el aseo profundo. Por ejemplo, el pie del lavatorio es un lugar cóncavo, que va al desagüe y nadie limpia ahí".

Debido al peligro de los arácnidos, las probabilidades de ser mordido por una de ellas es bastante alta. Según Ugarte, lo primero que hay que hacer es aplicar hielo ya que "inhibe e inactiva el veneno. La gran mayoría son más activos o menos activos, más venenosos o menos venenosos de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, si te pica una a las 3 de la tarde con 38°, va a doler mucho. Pero si te pica en Santiago cuando está nublado, duele mucho menos".

Lo ideal es no darse palmadas y no rascarse la mordedura. Lo recomendable es agarrar a la araña y llevársela al doctor. "Si encuentro a la araña tengo que pescarla y llevarlo a un centro de atención. El tratamiento es distinto según lo que te picó, saber quien causó el accidente puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte".

La mejor alternativa para alejar a las viuda negra, o mejor conocida como de rincón, es dejando a las arañas tigre en su hogar ya que "no puede morder porque es flaca, del tamaño del cuerpo de una lenteja, con patas largas y, aparte, es lenta. Pero si entra a mi territorio tengo derecho a ver quién entra y quién no. No tiene nada de terrible matar a las arañas que están dentro de mi casa. Pero si uno tiene la capacidad de aceptar a la araña tigre dentro del hogar, déjela, porque es el mejor arecnicida que puede haber".

Gran parte de las personas utiliza químicos para matar a los insectos. Pero según el bichólogo, utilizar un insecticida que es transformado a aracnicida, es demasiado tóxico. "Cuando no hacemos aseo en tres o cuatro días, queda polvo, y si pasas el dedo queda una línea. Pero con los insecticidas pasa lo mismo, se aplica y cuando los niños pasan las manos arriba de los muebles, en vez de el polvo queda insecticida".

Finalmente, para aprender sobre todo esto, recibir ayuda para hacer aseo y alejar a los insectos, Alfredo Ugarte tiene una página web llamada cuidomidespensa.cl.