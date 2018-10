Alfredo Lamadrid: Un canal no es una botillería, hay una responsabilidad social que asumir

El histórico periodista y director de televisión Alfredo Lamadrid visitó Ciudadano ADN para conversar sobre su larga trayectoria detrás y frente a las cámaras, reflexionando que "una entrevista tiene que ser complaciente e invasiva. Uno debe saber cuándo invadir".

"Fui muy rebelde cuando joven. Altanero, prepotente", confesó el veterano profesional de los medios, recordando y destacando dentro de sus logros haber logrado entrevistar al General Leigh en un estudio, y no en su casa.

Respecto a los invitados a sus programas de conversación, Lamadrid reconoció que "me molestaba mucho que los invitados se pusieran a llorar" ya que afectaba los tiempos del programa, recordando las dos justificadas ocasiones que debieron ir a comerciales por la emocional reacción del invitado: Con Eduardo Bonvallet y Daniel Lencina.

Sobre el estado de la televisión actual, el director fue muy crítico explicando que "está bien que la TV sea privada, pero cuando un señor se compra un canal no es como comprarse una botillería. Tiene una responsabilidad social que debe asumir" ya que "las cosas que se dicen en televisión tienen mucha importancia para la gente. Si quiero ganar plata me compro un supermercado, no un canal".