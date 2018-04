Alfio Basile y el fallo de Higuaín ante Alemania: "Se cagó"

Alfio Basile participó en el libro "Generación Lio" y no se guardó nada para opinar de la final perdida por la selección argentina ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014.



"El que quedó más marcado para la gente fue Gonzalo Higuaín. Y no lo quieren porque cuando se recuerda ese Mundial, el gol que erró en el arranque del partido fue para todos el que nos hizo perder el título", declaró el exentrenador.



Al trasandino de 74 años, que dirigió a la "Albiceleste" en dos oportunidades (1991-1994 y 2006-2008), le cuesta explicar qué pasó en Brasil y utilizó una jerga futbolera para referirse al displicente remate del "Pipita" ante Manuel Neuer.



"La verdad, sinceramente, no queda bien que diga que se cagó. Pero eso fue lo que pasó. Le pesó la responsabilidad de darse cuenta que estaba a punto de hacer el gol que lo iba a llevar a él y a Argentina a la inmortalidad como campeón del mundo", comentó.





