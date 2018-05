Alexis exige respeto por Mayte Rodríguez y filtra mensajes de periodistas de farándula

Alexis Sánchez se aburrió de los rumores y los mensajes que ha recibido Mayte Rodríguez en las últimas horas, y lanzó un potente tuit contra los periodistas de farándula a través de las redes sociales.



Juan Pablo Queraltó y Michael Roldán le escribieron por WhatsApp a su pareja preguntándole por una supuesta ruptura en la relación, situación que enfureció al delantero del Manchester United.



"¿Por qué existe tanta maldad y envidia en estas personas? ¿Es necesario hacer daño a una pareja, familia y amigos con tantas mentiras? Les deseo que sean felices y que no exista tanta maldad en sus corazones. No vuelvan a molestar a mi pareja, respeto", manifestó con un evidente malestar.

Porque existe tanta maldad y envidia en estas personas? Es necesario hacer daño a una pareja, familia, amigos etc .... con tantas mentiras ?? Les deseo que sean felices y que no exista tanta maldad en sus corazones. KARMA 🙏🏽 no vuelvan a molestar a mi pareja RESPETO 😡 pic.twitter.com/O5N70DXBQR