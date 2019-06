Alexandra Monsalve reveló las verdaderas razones de su fuga de Resistiré

Hace dos meses, se reveló que Alexandra Monsalve se había fugado de Resistiré, pero no fue hasta este miércoles que Mega y MTV mostraron el momento en pantalla.

Según se pudo ver, la colombiana sufrió un ataque de angustia con la que terminó en enfermería. Fue ahí que aprovechó la oportunidad de contactarse con su hermana y planear su salida.

En conversación con LUN, Alexandra explicó que ella nunca quiso entrar al encierro, ya que estaba ejerciendo su profesión, Comercio Exterior, en su país. "Me contactaron luego de que había estado en el team Cristal, en 2014", contó.

"Quise ponerme a prueba por las competencias pero fue cambiando muchísimo el formato", agregó la expareja de Ariel Levy.

En esa línea, comentó que "ya no confiaba en las personas adentro y emocionalmente me estaba pegando fuerte, eran demasiados conflictos". Además, indicó que ella quería irse mucho tiempo antes, pero no pudo porque la producción tenía "el show montado que venía con Ariel y su novia (Margot Corvalán)".

"No alcancé a verla, no quería pasar por esa situación incómoda en la que tus compañeros y las cámaras te están mirando todo el tiempo", dijo la colombiana, quien se dio cuenta al salir de Resistiré que Ariel jamás terminó con Margot.

Finalmente, Alexandra escapó del encierro saltando por la ventana de enfermería. Ahí llegó al patio de un vecino y salió por la reja para encontrarse con Dino, quien se había escapado unas horas antes, en la carretera.

Ahora, Monsalve se encuentra en nuestro país realizando algunos eventos nacionales, pero pronto volverá a Colombia a ejercer su profesión.