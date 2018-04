Álex Hernández desmintió a Alejandra Azcárate: "A ella le daba terror el escenario"

La comediante colombiana Alejandra Azcárate denunció a través de una conversación con el programa "Intrusos" un intento de los jefes del festival de Viña del Mar por modificar su rutina poco antes de su actuación.

"Sí, me pidieron unas correcciones, me pidieron sustraer ciertas partes", explicó, pero dejó claro que todo fue "partiendo de la buena fe y de la experiencia de ellos como organizadores", insistiendo de todas formas, en que el hecho "por supuesto que me generó un estrés muy potente, horas previas, donde dije 'cómo reestructuro este guión al que había trabajado tanto tiempo'".

Si bien dejó claro que no accedió al cambio y que ofreció su rutina tal como ensayó, Álex Hernández respondió a sus dichos a través de una serie de Whatsapps que le envió a la panelista Claudia Schmidt. "Te digo lo que fue por mi lado. Para nada. A ella le daba terror el escenario y lo que hicimos fue darle confianza", explicó.

"Se lo dije 20 veces: eres una gran comediante, estás acá porque eres tremenda. Me dio las gracias. Pero eso sí, ella estaba asustada", agregó el exdirector de Viña 2018.