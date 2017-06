Alex Anwandter y "Cordillera": Cuando las reglas sociales y la política se cuelan en la vida

El músico Alex Anwandter, que esta semana presentó el videoclip de su nueva canción “Cordillera”, estuvo en el Ciudadano comentando sus grandes logros durante estos últimos años.

“Mi carrera artística no ha sido para ser famoso, sino que para ir en profundidad a mí mismo. Y eso es algo que la gente agradece un montón”, comentó a Sandra Zeballos.

Respecto a su nueva canción, Anwandter declaró que “nació de una reflexión personal más que una crítica a otros artistas”.

“Yo me preguntaba ‘¿voy a hablar el resto de mi carrera de mis problemas personales, de lo triste que me siento, y que me patearon, versus toda esta cagá que está que está todos los días?’ incorporarlo me pareció algo cada vez más urgente y un ejercicio muy sano que la gente apreció un montón. Esa cosa de la manera en que las reglas sociales y la política se cuelan en la vida de las personas”, declaró.