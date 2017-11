Alerta mundial por caída de Whatsapp

Miles de usuarios a nivel mundial se volcaron a las redes sociales para reportar una nueva caida de la plataforma de mensajería Whatsapp.

En diversos idiomas los usuarios buscan razones para la baja del servicio, transformando rápidamente el nombre del servicio en una tendencia.

NOTICIA EN DESARROLLO

*Comes to Twitter to see who else's Whatsapp messages aren't sending* pic.twitter.com/vLHw9oXnt6