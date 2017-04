Alejo y Valentina vuelve con nuevos capítulos este 2017

La popular serie animada Alejo y Valentina regresará este 2017 con nuevos capítulos.

Alejandro Szykula, fundador de LoCoARTS y creador de estos dibujos para adultos, confirmó que la nueva trama estará centrada en Robert, hijo de los protagonistas.

"En 2017 vuelve Alejo y Valentina, eso se los puedo garantizar. No hablamos de nueva temporada, sino de Nueva Era", aseguró en conversación con Noche de Necios de Radio Zónica.

Alejo y Valentina era una serie desarrollada con el programa Macromedia Flash y fue originalmente emitida por Youtube a partir del 2002, hasta que Szykula fue fichado por MTV en 2005.

El artista digital reveló algunos detalles del quiebre con la casa televisiva continental, donde alcanzó a estar cuatro temporadas.

"Me pedían cambios que eran raros: modificar argumentos porque decían que cierto público no lo entendía. Y me hacían cambiar escenas de capítulos hechos, exclusivamente para ellos. Los modificábamos y seguían pidiendo cambios", aseguró.





Para Szykula, trabajar con MTV "era un quilombo" y criticó que en "los últimos episodios de las últimas temporadas perdieron esencia y bajó el rating. Después de la cuarta temporada no me llamaron más".

Alejo y Valentina son una pareja que vive en una misteriosa casa ubicada en un sector rural de la ciudad ficticia de Papapipa. Allí, su hogar comienza a ser interrumpido por extraños personajes, como el Viejo del Bastón, Carlitox, Gregory, el Negro o la Vieja

En su canal de Youtube se reveló un primer teaser de estos nuevos capítulos.