Alejandro Navarro bautizó con nuevo nombre a los Red Hot Chili Peppers

El senador Alejandro Navarro se volvió tendencia en Twitter debido a su hilarante forma de nombrar a la banda californiana Red Hot Chili Peppers y a su álbum "Californication".

Mientras realizaba su discurso sobre la aprobación del Día Nacional de la Diversidad Cultural que será celebrado los 20 de octubre de cada año, el político ejemplificó con el grupo musical estadounidense la importancia que tuvo en la cultura chilena durante la década de los 90'.

Así fue como bautizó a la banda y al disco como los "Red Jol Chile Peiper" y "Calefirnitinicacion", respectivamente, lo que desató la risa de los usuarios Twitter.

Lo de Navarro me dice que le escriben lo que tiene que decir (Obvio) pero que ni siquiera se toma la molestia de leerlo antes de.. Si no, se habría dado cuenta de que no puede pronunciar esas palabras. Flojo de mierda.