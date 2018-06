Alejandra Urrutia asume como directora titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal

Fundada en 1993, la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago es una agrupación que complementa el proceso de aprendizaje de jóvenes músicos permitiéndoles ganar experiencia en lo musical y escénico a través de una intensa programación que desarrolla cada temporada en Santiago y regiones.

Desde junio de 2018, Alejandra Urrutia es la nueva directora titular de esta orquesta patrocinada por la Corporación de Amigos del Municipal de Santiago.

La artista penquista sucederá en la batuta a Sergio Prieto, destacado violinista y director que lideró el conjunto por casi 20 años.

"Siempre he creído que para todo músico, la palabra excelencia es esencial. Llegar a niveles de excelencia siempre ha sido mi misión con cada grupo que trabajo y es el camino que quiero seguir con la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago. Me encantaría tener unos tres o cuatro programas al año, lo que se va acercando más a una experiencia profesional. Igualmente vamos a trabajar al inicio de cada ensayo los corales de Bach. Esas van a ser las improntas que voy a ir trabajando con ellos, porque me parecen esenciales para crecer como agrupación", comentó Urrutia.