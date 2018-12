Alejandra Fosalba reveló cómo mantiene su trabajada figura

Alejandra Fosalba entregó cinco de los hábitos que tiene para mantener su trabajada figura, que día a día es muy elogiada en las redes sociales.

Respecto a eso, la actriz señaló a La Cuarta que "me siento muy agradecida del cariño de la gente, eso me motiva a seguir subiendo contenido. Me encanta leer los comentarios y contestarlos, me siento muy cercana a mis seguidores".

Entre sus tips, Fosalba comentó que la mentalidad positiva es fundamental, ya que "creo que uno atrae las energías y manteniéndome positiva solo llegan cosas buenas". Además, señaló que hay que tener aceptación y que hay que "disfrutar las cosas que uno tiene, no sufrir por las que no se tienen".

"Trato de comer en forma sana y ordenada. Ojalá lograr comer 5 veces al día y beber 2 litros de agua. Y lo más importante es que si quiero darme un gusto, hacerlo", explicó.

Finalmente, indicó que el deporte es uno de los factores más importantes, ya que "tiene miles de beneficios, pero para mí el más importante es que hacer alguna actividad física en forma constante, te mantienes activa y tienes menos posibilidades de enfermarte".

"Tirar buena onda .. es fácil, tiene miles de beneficios. Y siempre se devuelve", concluyó.