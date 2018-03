Ale Valle toma distancia de los dichos de Claudia Schmidt sobre Daniela Vega

Por medio de Instagram, la periodista Alejandra Valle se refirió a los dichos de Claudia Schmidt con respecto a Daniela Vega, en donde expresó que la actriz no es una mujer igual que ella. Palabras que generaron varias repercusiones, principalmente en redes sociales.



En la plataforma, la comunicadora tomó distancia de la uruguaya, manifestando además que se conversó con la exmodelo fuera de pantalla.



"No comparto lo que dice Claudia Schmidt, pero ella es mi compañera de trabajo y no es la única persona en el mundo que le ha costado despojarse de ese concepto en el que a la mayoría nos criaron. Ella cree en que debe existir ley de identidad de género, pero le cuesta entender que n nos hacemos, que 'nacemos', que no elegimos nuestro género, sino que venimos con él independiente de nuestra genitalidad", sostuvo.



La publicación de Valle fue acompañada de una imagen de la actriz que protagoniza la película ganadora del Óscar, Una Mujer Fantástica.