Aldo Schiappacasse contó desde Salvador de Bahía cómo se vive la previa de Chile-Ecuador

En contacto telefónico desde Salvador de Bahía, ciudad sede del enfrentamiento entre Chile y Ecuador por Copa América, Aldo Schiappacasse contó en Ciudadano ADN cómo se vive el ambiente a horas del duelo.

Además de observar para hoy "harto viento" y que "no hay asomo de lluvia", y pensando en una posible formación para el partido de hoy, recordó que en el partido anterior Arturo Vidal salió lesionado, mientras que Gabriel Arias y José Pedro Fuenzalida terminaron con lesiones menores.

Al otro lado de la vereda, indicó que siete jugadores ecuatorianos fueron dirigidos por Reinaldo Rueda en 2014, y dio un sabroso dato: históricamente, Chile ha goleado a Ecuador en sus enfrentamientos por Copa América.

Aldo también revisó la efeméride de hoy: hace exactos 40 años, Chile perdió por primera vez en la historia con Ecuador, con una selección dirigida por Luis Santibáñez. Y hace 38 años, se ganó por 3-0 a Paraguay por las clasificatorias del Mundial España 1982.

Schiappacasse contó que vio, en su conferencia de prensa, a un Reinaldo Rueda "mucho más distendido", y que le sorprendió mucho "la cantidad de chilenos" que hubo en el banderazo cuando llegaba la selección del hotel.

También dio sus impresiones sobre la actuación de Chile en el Mundial Femenino, recordando que el próximo desafío de La Roja será el partido único que definirá al equipo que clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde "la selección que gana se queda y la que pierde se tiene que volver".

Y por último, no pudieron faltar comentarios para el estreno cinematográfico de la semana, "Toy Story 4". Aunque Aldo aún no la ve porque no la quiere ver en portugués ("no puedo ir a ver a Forky", lamentó), dijo que "la gracia de la 3 es que uno sintió que se acaba para siempre, dicen que ésta también siempre es un final definitivo, pero uno tiene la esperanza que a los 70 años Toy Story 18 emocione igual", confidenciando que su personaje favorito fue "al comienzo Woody, pero a estas alturas soy más de Buzz Lightyear".