Aldo Schiappacasse anunció su partida de Canal 13

Aldo Schiappacasse no va más en Canal 13. Luego de 13 años trabajando para la estación, el periodista anunció su partida y explicó sus motivos.



"Me voy de Canal 13, es una decisión tomada. Lo tenía claro desde que terminó la Copa Confederaciones, desde que asumió la nueva administración", confirmó en conversación con El Mercurio.



El comunicador se mostró molesto por los cambios en el área deportiva y por la manera en que el canal enfocó la transmisión del Mundial de Rusia, realizando la transmisión de los partidos desde Santiago.



"A mí no me gusta trabajar en un canal que no esté dispuesto a afrontar las transmisiones televisivas como creo que hay que hacerlas. O que no tenga el ímpetu o el entusiasmo necesario para hacer un área deportiva como corresponde hacerla", argumentó.



"Cuando tienes a tu equipo transmitiendo en las mismas condiciones que tienes al espectador, la cantidad de información que se pierde es infinita. Fue muy doloroso transmitir el Mundial en esas condiciones. Retrocedimos mucho en esto", agregó el comunicador.